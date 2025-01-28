Юрий Бурлин: Создание ТОС – отличный способ облагородить своё жильё и сделать его более комфортным

10:38, 28 января 2025, ПАИ

Создание территориального общественного самоуправления (ТОС) – отличный способ облагородить своё жильё и сделать его более комфортным, подчеркнул депутат Псковской городской Думы по округу № 1 Юрий Бурлин.

Он рассказал, что в прошлом году жители дома № 52 на улице Некрасова после победы в конкурсе ТОС смогли за счёт средств гранта установить в доме новые окна. Это позволило не только улучшить шумоизоляцию, но и достичь заметной экономии тепла в квартирах.

«Записывайтесь на личный приём, приходите, и мы обсудим все волнующие вас вопросы. Вместе мы можем сделать наш район лучше», – обратился Юрий Бурлин к горожанам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что приём заявок на региональный конкурс проектов среди ТОС начался в Псковской области. Подробности читайте здесь.