О новых правилах для назначения единого пособия рассказали в Соцфонде

11:08, 28 января 2025, ПАИ

Новые правила для назначения единого пособия ввели с января 2025 года. В отделении Социального фонда России по Псковской области рассказали подробности нововведений.



Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области



Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области



Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области



Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области







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Ранее сообщалось, что более 40 социальных выплат проиндексируют в России на 9,5% с 1 февраля. Подробности читайте здесь.