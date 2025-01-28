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Общество

О новых правилах для назначения единого пособия рассказали в Соцфонде

Новые правила для назначения единого пособия ввели с января 2025 года. В отделении Социального фонда России по Псковской области рассказали подробности нововведений.

  • Новые правила для назначения единого пособия
    Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области
  • Новые правила для назначения единого пособия
    Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области
  • Новые правила для назначения единого пособия
    Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области
  • Новые правила для назначения единого пособия
    Фото: отделение Социального фонда России по Псковской области

Если у граждан остались какие-то вопросы по этой теме, то следует звонить по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный. «Наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, а в пятницу – с 8:30 до 15:30», – отметили в региональном отделении СФР.

Ранее сообщалось, что более 40 социальных выплат проиндексируют в России на 9,5% с 1 февраля. Подробности читайте здесь.

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