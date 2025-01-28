Серию анимированных фильмов «Непокорённые» выпустят в Псковской области к 80-летию Победы

16:31, 28 января 2025, ПАИ

Серию анимированных фильмов «Непокорённые» выпустят в Псковской области к 80-летию Победы, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В подготовке выпусков о героях, подвигах и событиях Великой Отечественной войны на Псковской земле примут участие ученики Школы креативных индустрий в Пскове.

«В ПсковГУ выпустили книгу «Псковский край. Непокорённые». Сейчас коллеги из Театрально-концертной дирекции определяются с личностями и событиями, которым будут посвящены анимированные фильмы», – уточнила Ольга Тимофеева.

Напомним, издание «Псковский край. Непокорённые», посвящённое истории Псковской области в годы нацистской оккупации, представляет собой целый комплекс из хрестоматии, рабочей тетради и книги для учителя. Его на протяжении двух лет готовил коллектив кафедры отечественной и всеобщей истории с привлечением магистрантов исторического факультета.

В содержание вошли такие темы: «Изучение темы нацистского геноцида в Псковском крае историками и краеведами», «Источники о преступлениях против мирного населения в период нацистской оккупации Псковского края», «Псковский край в предвоенные годы: 1939–1941 годы», «Псковский край в период нацистской оккупации: 1941–1944 годы», «Геноцид населения районов Псковского края в период нацистской оккупации», «Судебные процессы над нацистами и их пособниками, совершившими преступления на территории Псковского края».