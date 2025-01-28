Миллион в уме: больше 650 тысяч туристов посетили Псковскую область в 2024 году

16:51, 28 января 2025, ПАИ

К 1 апреля будет понятна окончательная цифра турпотока, однако уже сейчас можно говорить, что в 2024 году Псковскую область посетили не менее 650 тысяч туристов, сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это стало понятно благодаря отчётности, которую ведут и места размещения туристов, и точки притяжения. Окончательно все данные будут сведены к 1 апреля», – уточнила Ольга Тимофеева.

По словам Ольги Тимофеевой, рост турпотока к позапрошлому году составил около 15–20 %.

При этом заместитель губернатора заявила о своей уверенности, что на самом деле Псковскую область посетило не менее миллиона туристов. Речь о тех, кто, например, приезжал в регион на собственном автомобиле, успевая посмотреть достопримечательности «одним днём».

«И в этом году стоит задача относительно увеличения турпотока ещё на 15–20 %. Это задача и в рамках нацпроекта, и в рамках развития экономики Псковской области», – добавила Ольга Тимофеева.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники в этом году Псковскую область посетило более 16,5 тысячи туристов.