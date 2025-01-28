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Спортивные федерации будут представлены на всех крупных мероприятиях Псковской области

Спортивные федерации будут представлены на всех крупных мероприятиях Псковской области, заявила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ольга Тимофеева. Фото: ПАИ

По её словам, решение родилось после эксперимента во время передвижной выставки трофейной военной техники НАТО в Пскове. «Мы там поставили две палатки, которые демонстрировали работу центра «Воин» и региональной федерации практической стрельбы. В результате обнаружился хороший отклик со стороны людей: горожане интересуются подобным интерактивом. И такие палатки разных спортивных федераций будут появляться на всех городских мероприятиях», – подчеркнула Ольга Тимофеева.

Добавим, что помимо посещения экспозиции с техникой, гости также могли отточить навыки стрельбы в электронном лазерном тире, принять участие в мастер-классах по управлению беспилотниками, по основам оказания первой помощи и тактической медицине.

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