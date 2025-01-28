Зима вернётся в Псковскую область в начале февраля

16:24, 28 января 2025, ПАИ

Зима может вернуться в Псковскую область в начале февраля, сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Вероятнее всего, в начале февраля у нас будет зимний подарок – мы ожидаем понижение дневных и ночных температур. К нам должен вернуться снег, а также будет дуть северный и северо-западный ветер», – отметила метеоролог.

Тала Нещадимова также подчеркнула, что пока синоптики остерегаются говорить, насколько продолжительным будет этот период, но любители зимы точно успеют им насладиться.

Ранее сообщалось, что пятилетний температурный рекорд был побит в Пскове в понедельник, 27 января.