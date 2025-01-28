Запрет на оборот вейпов поддержали в Минздраве РФ
Министерство здравоохранения России одобрило инициативу запрета вейпов и предложило рассмотреть дополнительные меры борьбы с курением традиционных сигарет и нагреваемого табака, сообщается в Telegram-канале министерства.
В Минздраве акцентируют внимание на необходимости защиты здоровья будущих поколений, особенно детей и подростков, которые стали основными потребителями вейпов и подвержены этому риску.
Ранее появилась информация о том, что депутаты Госдумы РФ работают над пакетом законопроектов, призванных ограничить производство и ввоз в Россию вейпов и других изделий с никотином.
Напомним, что 65 % опрошенных псковичей поддержали запрет продажи вейпов. Большинство респондентов уверены, что полный запрет продажи вейпов является необходимой мерой улучшения общественного здоровья.
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