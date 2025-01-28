Премию в миллион рублей от Правительства РФ получил парк активного отдыха «Мальская долина»

17:50, 28 января 2025, ПАИ

Руководитель парка активного отдыха «Мальская долина» Владимир Селиверстов получил премию в области туризма за 2024 год. Награду предпринимателю вручил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Награда псковичам присуждена за проект «С нуля до 50 тысяч гостей в год: как «Мальская долина».

Вице-премьер поблагодарил лауреатов за вклад в индустрию туризма и гостеприимства. По его словам, премия отмечает лучшие отраслевые практики, высокопрофессиональный подход к работе и проекты, которые «меняют жизнь людей к лучшему».

Обладатель премии также получит один миллион рублей.

Напомним, что распоряжение о присуждении премии было опубликовано на сайте Правительства РФ в начале декабря.