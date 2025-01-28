Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Премию в миллион рублей от Правительства РФ получил парк активного отдыха «Мальская долина»

Руководитель парка активного отдыха «Мальская долина» Владимир Селиверстов получил премию в области туризма за 2024 год. Награду предпринимателю вручил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом ПАИ сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Фото: правительство РФ

Награда псковичам присуждена за проект «С нуля до 50 тысяч гостей в год: как «Мальская долина».

Вице-премьер поблагодарил лауреатов за вклад в индустрию туризма и гостеприимства. По его словам, премия отмечает лучшие отраслевые практики, высокопрофессиональный подход к работе и проекты, которые «меняют жизнь людей к лучшему».

Обладатель премии также получит один миллион рублей.

Напомним, что распоряжение о присуждении премии было опубликовано на сайте Правительства РФ в начале декабря.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 января 2025

В каждом муниципалитете Псковской области почтили память защитников Отечества
28 января 2025

Участники муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 2025» представили свои методические разработки
28 января 2025

Более восьми миллионов рублей взыскали псковские приставы с пьяных водителей
28 января 2025

Ученики школы креативных индустрий показали процесс создания новых серий о псковских барсиках
28 января 2025

Михаил Ведерников поручил усилить поддержку НКО в работе по социальной адаптации участников СВО
28 января 2025

Новый педиатр начал работу в Псковской детской областной больнице
28 января 2025

Премию в миллион рублей от Правительства РФ получил парк активного отдыха «Мальская долина»
28 января 2025

Вагнер предложил ввести штрафы за кормление голубей в городе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...