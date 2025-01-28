Новый педиатр начал работу в Псковской детской областной больнице

17:53, 28 января 2025, ПАИ

Новый врач-педиатр Ольга Салимова начала работу в соматическом отделении №1 Псковской детской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучереждении.

Врач с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет в 2021 году по специальности «педиатрия», а в 2023 году завершила обучение в ординатуре по специальности «педиатрия».

Кроме того, девушка имеет опыт работы участкового врача-педиатра в городской поликлинике № 51 Санкт-Петербурга, отметили в больнице.

Ранее сообщалось, что Псковская область сумела достичь самого низкого показателя дефицита врачей.