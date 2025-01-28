Новый педиатр начал работу в Псковской детской областной больнице
Новый врач-педиатр Ольга Салимова начала работу в соматическом отделении №1 Псковской детской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучереждении.
Врач с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет в 2021 году по специальности «педиатрия», а в 2023 году завершила обучение в ординатуре по специальности «педиатрия».
Кроме того, девушка имеет опыт работы участкового врача-педиатра в городской поликлинике № 51 Санкт-Петербурга, отметили в больнице.
Ранее сообщалось, что Псковская область сумела достичь самого низкого показателя дефицита врачей.
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