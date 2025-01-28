Более 170 свечей изготовили для фронта «серебряные» волонтёры из Псковского района

23:29, 28 января 2025, ПАИ

Муниципальный центр добровольчества Псковского района получил 80 блиндажных свечей из деревни Родина и 92 – из деревни Карамышево. Над созданием вещей для фронта трудились пенсионеры, сообщили ПАИ в региональном центре поддержки добровольчества Псковской области.

«Серебряные» волонтёры, изготавливая блиндажные свечи, надеялись, что они смогут согреть наших защитников и осветить им путь», – отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что военнослужащим 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ отправили генераторы, утеплители, гвозди, саморезы, скобы, сетку-рабицу, пароизоляцию и другие строительные материалы.