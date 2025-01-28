Вандалы повредили пневматической пулей два стеклопакета в ФАПе Псковского района

23:59, 28 января 2025, ПАИ

На личном приёме в администрации Псковского района жительница деревни Дуброво пожаловалась на вандализм местных подростков, на отсутствие телефона в ФАПе и на износ информационной стойки, где должна быть размещена информация о графике работы ФАПа. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём телеграм-канале.

Факты вандализма подтвердила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина. «Сейчас повреждено ограждение, пробито два стеклопакета вневматической пулей. Мы уже обращались к участковому. Сейчас обратимся повторно. Ремонт ограждения выполним до конца марта, стеклопакеты заменим», – отметила главный врач.

В комитете по здравоохранению заверили, что телефон и новая информационная вывеска появятся до конца февраля.

Сейчас жители деревни Дуброво и любого другого населённого пункта по всем вопросам могут обращаться в колл-центр Псковской межрайонной больницы по телефону (8 8112) 29-90-26.