Ремонт дворов на улице Алтаева в приоритете – глава Пскова Борис Елкин

12:52, 29 января 2025, ПАИ

Подробности о предстоящем ремонте дворов на ул. Алтаева у домов 1,7 и 9 прокомментировал корреспонденту ПАИ глава Пскова Борис Елкин. Он напомнил, что муниципалитет ежегодно ремонтирует несколько дворов.

«В первую очередь, начнем работы по ремонту дворов на Алтаева, 1, Алтаева, 9 и, частично, Алтаева, 7. Эти дворы часто используются как транзитные. Микрорайон достаточно плотный, и к некоторым дворам не проехать иными путями. Нагрузка на эти дворы высокая, их ремонт важен. Поэтому было принято решение делать именно эти дворы», – отметил глава города.

Конкурсные процедуры планируется провести в феврале-марте. Ремонт начнется по погодным условиям, в апреле-мае. Добавим, что работы будут финансироваться из муниципального бюджета.

Кроме того, напомнил Борис Елкин, будет продолжен ремонт двора, который в народе называют «Пентагон», это территория многоквартирных домов Западная 9, 9а, Коммунальная 50, 52а. «В этом году продолжим работы, которые мы несколько лет делали. Там двор огромный, поэтому за один раз не получилось сделать. Эти работы будем продолжать», – пояснил глава города.