Ни один ребёнок не погиб в Псковской области за зимние каникулы – Наталия Соколова

17:01, 29 января 2025, ПАИ

Ни один ребёнок не погиб в Псковской области за зимние каникулы, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова в эфире программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Наконец-то закончились зимние каникулы и январские праздники, которые были насыщены приятными впечатлениями, различными приключениями. И хочу отметить, что в этом году, к счастью, за этот период мы не потеряли ни одного ребёнка. Статистика гибели детей от внешних причин в Псковской области – ноль», – отметила омбудсмен.

Наталия Соколова также призвала псковских родителей быть внимательными и следить за безопасностью своих детей.

Программу можно послушать по ссылке или в подкастах в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».