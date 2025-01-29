Более десяти случаев ухода подростков из дома зафиксировали в Псковской области за зимние каникулы
13 случаев, когда подростки уходили из дома, зафиксировали в Псковской области за зимние каникулы. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова в эфире программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мне бы хотелось заострить внимание взрослых на следующих важных и актуальных моментах. Во-первых, по статистике из МВД у нас участились уходы подростков из дома. 13 таких фактов только за период зимних каникул. Фраза «не хочу учиться, хочу гулять» становится очень распространённой», – отметила Наталия Соколова.
Со слов родителей, они потеряли контроль над подростками и расписываются в собственной беспомощности, подчеркнула омбудсмен.
«Как помочь в ситуации, когда в семье уже давно нет уважительных, доверительных отношений, – очень важный вопрос, и ответ на него мы постараемся найти в одной из ближайших наших передач», – сказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе.
Программу можно послушать по ссылке или в подкастах в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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