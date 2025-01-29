О правиле 22:00 напомнила псковским родителям Наталия Соколова
О правиле 22 часов напомнила псковским родителям уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова в эфире программы «Внимание, дети!» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) В Пскове.
«Правило 22 часов. Это время, когда ваш несовершеннолетний ребенок должен быть дома или находиться рядом с родителями, чтобы с ним ничего плохого не приключилось. Дорогие взрослые, наши дети требуют к себе повышенного внимания, особенно если это касается их безопасности», – отметила Наталия Соколова.
Кроме того, омбудсмен акцентировала внимание на соблюдении детьми правил дорожного движения.
«Дорогие взрослые, водители, пешеходы, будьте, пожалуйста, бдительны, внимательны и не забывайте напоминать своим детям о правилах. В зимний период, даже в такой бесснежный, безлёдный, не забудьте напомнить детям правила поведения у воды и на льду. Не оставляйте детей без присмотра», – обратила внимание Наталия Соколова.
Программу можно послушать по ссылке или в подкастах в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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