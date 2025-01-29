Тысячу окопных свечей передали жители Дедовичского района в зону СВО

17:47, 29 января 2025, ПАИ

Маскировочные сети, окопные свечи, а также вязаные носки изготавливает и передаёт в зону СВО дедовичское сообщество «Под покровом Богородицы» под руководством Валентины Кульковой. Об этом пишет газета «Коммуна».

Всего за год работы было передано 500 маскировочных сетей, а также 1000 окопных свечей и 348 пар вязаных носков от дедовичских мастериц.

Ранее сообщалось, что мастер-классы по плетению маскировочных сетей прошли в одной из школ Пскова.