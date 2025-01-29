Инфляционные ожидания россиян достигли почти 15%

17:57, 29 января 2025, ПАИ

В январе 2025 года инфляционные ожидания россиян выросли до 14 %, следует из опроса «ИнФОМ» для Банка России.

В декабре прошлого года этот показатель составил 13,9 %, в ноябре и октябре – 13,4 %, в сентябре – 12,5 %, что на 0,4 % ниже значений августа, но на 0,1 % выше данных июля.

Наблюдаемая инфляция в январе этого года увеличилась с 15,9 % в декабре 2024 года до 16,4 %. Этот же показатель, но среди людей, имеющих сбережения, вырос на 1 %, до 15,4 %, а среди не имеющих сбережений – до 17,5 %, что на 0,6 % больше, чем в декабре ушедшего года.

Напомним, что годовая инфляция, по расчётам Банка России, ускорилась до 10,04 % по данным на 20 января.