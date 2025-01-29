Врач-дерматолог назвала пять признаков раковой родинки
Пять признаков, которые могут указывать на возможное развитие рака кожи, назвала врач-дерматолог Екатерина Кандинская в интервью «Газета.Ru».
Специалист отметила, что для обнаружения подозрительных родинок и родимых пятен можно провести самообследование кожи. Также она упомянула правило ABCDE, которое может помочь в этом процессе.
«А – асимметрия: одна половина родинки или родимого пятна отличается от другой. B – граница: края могут быть неровными, рваными или зазубренными. C – цвет: оттенок может быть различным и включать в себя оттенки коричневого или чёрного, а также розового, красного, белого или синего цветов. D – диаметр: пятно имеет размер более 6 мм в поперечнике, хотя меланомы иногда могут быть и меньше. E – эволюция: родинка может менять размер, форму или цвет», – рассказала Екатерина Кандинская в интервью «Газета.Ru».
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