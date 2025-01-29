Врач-дерматолог назвала пять признаков раковой родинки

18:40, 29 января 2025, ПАИ

Пять признаков, которые могут указывать на возможное развитие рака кожи, назвала врач-дерматолог Екатерина Кандинская в интервью «Газета.Ru».

Специалист отметила, что для обнаружения подозрительных родинок и родимых пятен можно провести самообследование кожи. Также она упомянула правило ABCDE, которое может помочь в этом процессе.

«А – асимметрия: одна половина родинки или родимого пятна отличается от другой. B – граница: края могут быть неровными, рваными или зазубренными. C – цвет: оттенок может быть различным и включать в себя оттенки коричневого или чёрного, а также розового, красного, белого или синего цветов. D – диаметр: пятно имеет размер более 6 мм в поперечнике, хотя меланомы иногда могут быть и меньше. E – эволюция: родинка может менять размер, форму или цвет», – рассказала Екатерина Кандинская в интервью «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что в Псковском онкологическом диспансере 4 февраля пройдёт день открытых дверей, посвящённый раннему выявлению рака молочной железы.