Любые правила написаны кровью: почему нельзя оставлять на ночь гаджеты и другие устройства на подзарядке

23:51, 29 января 2025, ПАИ

Заряжаемые гаджеты нельзя оставлять без присмотра, особенно ночью, поскольку существует риск возникновения возгорания, рассказал начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«Согласно правилам пожарного режима и исходя из опыта расследования тех или иных пожаров, всё, что включено в электрическую сеть, в том числе даже если приборы находятся в режиме ожидания. Речь идёт о телевизоре, ночниках и других приборах – их необходимо обесточить. Эти правила касаются и зарядки для ноутбуков, зарядки для детских игрушки, телефонов и других электроприборов – всего, что связано с электрической сетью, за исключением холодильника и некоторых специфических приборов», – сказал Владислав Соболев.

Он пояснил, что зарядное устройство также может стать источником проблем. Дефекты проводки, некачественные компоненты или перегрузка сети могут привести к перегреву и возгоранию. То же самое касается и зарядного устройства, которое оставлено в розетке и не подключено к гаджету. Оно всё равно продолжает потреблять электроэнергию. А если в сети произойдёт скачек напряжения, зарядное устройство может не только задымиться, но и загореться.

Ранее сообщалось, что в Псковской области увеличилось число пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.