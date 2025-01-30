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Общество

Пять украинских беспилотников уничтожили за ночь в Белгородской и Брянской областях

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Три беспилотника сбили в Белгородской области, два – в Брянской области, уточнили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция может завершиться через полтора-два месяца, если у украинской власти закончатся западное финансирование и патроны.

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