Пять украинских беспилотников уничтожили за ночь в Белгородской и Брянской областях
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Три беспилотника сбили в Белгородской области, два – в Брянской области, уточнили в ведомстве.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция может завершиться через полтора-два месяца, если у украинской власти закончатся западное финансирование и патроны.
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30 января 2025
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