Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Когда завершится СВО, рассказал Владимир Путин

Специальная военная операция может завершиться через полтора-два месяца, если у украинской власти закончатся западное финансирование и патроны. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Фото: ПАИ

«Они [киевский режим. – Прим. ред.] месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Всё закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – сказал президент России.

Процесс мирного урегулирования был запущен почти сразу после начала СВО, но страны Запада уговорили украинский режим продолжать конфликт. Сейчас подписывать документы со стороны Украины по итогам переговорного процесса могут только легитимные власти, лидер киевского режима Зеленский этого делать не может, так как его полномочия как главы государства истекли в мае 2024 года, напомнил Владимир Путин.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

Боевые возможности Вооруженных сил России за годы СВО многократно увеличились, армия России в ходе спецоперации обрела колоссальный боевой опыт, неоднократно подчёркивал президент РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 января 2025

Когда завершится СВО, рассказал Владимир Путин
29 января 2025

Законопроект о региональной выплате на покупку жилья для детей-сирот рассмотрят в Собрании
28 января 2025

Михаил Ведерников: Псковская область на втором месте в СЗФО по уровню кассового освоения нацпроектов в 2024 году
28 января 2025

Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»
26 января 2025

Десять районов Псковской области могут быть преобразованы в округа уже к концу февраля – Елена Тимашова
26 января 2025

Наблюдатели из Псковской области работают на выборах президента Белоруссии
25 января 2025

Игорь Сопов: Мы всегда внимательно следим за подготовкой избирательных кампаний в Белоруссии
23 января 2025

С жителями псковского микрорайона Завокзалье встретился Алексей Севастьянов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...