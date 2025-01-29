Когда завершится СВО, рассказал Владимир Путин

10:50, 29 января 2025, ПАИ

Специальная военная операция может завершиться через полтора-два месяца, если у украинской власти закончатся западное финансирование и патроны. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

«Они [киевский режим. – Прим. ред.] месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Всё закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой», – сказал президент России.

Процесс мирного урегулирования был запущен почти сразу после начала СВО, но страны Запада уговорили украинский режим продолжать конфликт. Сейчас подписывать документы со стороны Украины по итогам переговорного процесса могут только легитимные власти, лидер киевского режима Зеленский этого делать не может, так как его полномочия как главы государства истекли в мае 2024 года, напомнил Владимир Путин.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине.

Боевые возможности Вооруженных сил России за годы СВО многократно увеличились, армия России в ходе спецоперации обрела колоссальный боевой опыт, неоднократно подчёркивал президент РФ.