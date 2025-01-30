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Общество

Жительница посёлка Писковичи – о новой амбулатории: Теперь у нас всё под рукой

Очередной ролик про национальные проекты вышел на телеканале «Первый Псковский». В них местные жители рассказывают о тех новшествах и удобствах, которые появились в регионе и смогли сделать их жизнь лучше.

В новом ролике жительница Псковского района Валерия Соловьёва поделилась своими эмоциями от новой врачебной амбулатории в Писковичах, которая появилась благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«Раньше у нас был ФАП, но он располагался в сгоревшей бане. Удобств не было никаких, даже санузла. Та амбулатория, которая открылась сейчас, не идёт ни в какое сравнение. Два моих старших сына тут точно смогут найти себе занятие, пока ждут приёма, – они могут порисовать или покрутить механизмы, которые есть на стенах. А малыш в это время либо со мной посидит, либо поползает по коврику. Мне не нужно переживать. Теперь у нас всё рядом», – отметила Валерия Соловьёва.

Возведение амбулатории и её оснащение реализовано в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» по нацпроекту «Здравоохранение» в 2024 году. В 2025 году возле неё сделают парковку для медицинского персонала и благоустроят территорию.

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