Жительница посёлка Писковичи – о новой амбулатории: Теперь у нас всё под рукой

09:39, 30 января 2025, ПАИ

Очередной ролик про национальные проекты вышел на телеканале «Первый Псковский». В них местные жители рассказывают о тех новшествах и удобствах, которые появились в регионе и смогли сделать их жизнь лучше.

В новом ролике жительница Псковского района Валерия Соловьёва поделилась своими эмоциями от новой врачебной амбулатории в Писковичах, которая появилась благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«Раньше у нас был ФАП, но он располагался в сгоревшей бане. Удобств не было никаких, даже санузла. Та амбулатория, которая открылась сейчас, не идёт ни в какое сравнение. Два моих старших сына тут точно смогут найти себе занятие, пока ждут приёма, – они могут порисовать или покрутить механизмы, которые есть на стенах. А малыш в это время либо со мной посидит, либо поползает по коврику. Мне не нужно переживать. Теперь у нас всё рядом», – отметила Валерия Соловьёва.