Цены на майонез, соль и подсолнечное масло проверит ФАС

11:02, 30 января 2025, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба России проведёт проверку цен на некоторые продовольственные товары, сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС проанализирует обоснованность цен на некоторые продовольственные товары. Служба направила запросы производителям подсолнечного масла, маргарина, пищевой соли и майонеза», – уточнили в ведомстве.

Организации будут обязаны предоставить информацию о реализации продукции и объёмах её производства, а также о рентабельности продаж, оптово-отпускных ценах и себестоимости, отметили в ФАС.

Напомним, что в ходе проверок цен на сливочное масло ФАС не обнаружила признаков картельного сговора изготовителей продукта.