ФАС не нашла признаков картельного сговора изготовителей сливочного масла

14:24, 23 января 2025, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба, которая начала проверки российских изготовителей сливочного масла в декабре 2024 года, не выявила признаков картельного сговора. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ведомства Максим Шаскольский.

«Если в ходе проверок будут обнаружены нарушения, мы обязательно примем меры в соответствии с антимонопольным законодательством», – заявил Шаскольский. Он уточнил, что на данном этапе проверок трудно предположить, что сотни производителей пришли к заключению антиконкурентного соглашения.

На рост цен сливочного масла, по словам главы ФАС, влияет ряд экономических факторов, в том числе и увеличение себестоимости продукции.

Напомним, что ФАС начала проверку производителей сливочного масла ещё в декабре прошлого года из-за обращений россиян по поводу завышенного ценника на продукт.

Ранее сообщалось, что сливочное масло стало одним из самых подорожавших продуктов 2024 года. Его цена выросла на 36,23 %, до 1,2 тысячи рублей за килограмм. Также в список вошёл картофель, который подорожал на 92 %.

Добавим, что по итогам прошлого года инфляция в России составила 9,52 %, а в Псковской области – 8,47 %.