Что известно об авиакатастрофе в США на данный момент

10:55, 30 января 2025, ПАИ

Утром 30 января по московскому времени (вечером 29 января по вашингтонскому времени) пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в США. После столкновения самолёт рухнул в реку Потомак.

ПАИ собрало основную информацию о произошедшем.