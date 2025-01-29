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Происшествия

Что известно об авиакатастрофе в США на данный момент

Утром 30 января по московскому времени (вечером 29 января по вашингтонскому времени) пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в США. После столкновения самолёт рухнул в реку Потомак.

ПАИ собрало основную информацию о произошедшем.

  • ЧП случилось около 21:00 по вашингтонскому времени;
  • пассажирский самолёт летел из города Уичито (штат Канзас) в аэропорт в Арлингтоне, расположенный рядом с границей Вашингтона;
  • летевший военный вертолёт совершал тренировочный полёт;
  • после столкновения пассажирский самолёт раскололся на две части и рухнул в воду реки Потомак;
  • на борту самолёта было 64 человека, а вертолёте – трое военнослужащих;
  • после ЧП около 300 спасателей начали масштабную поисково-спасательную операцию на реке Потомак. На месте происшествия также работают водолазы;
  • по данным некоторых местных СМИ, в реке удалось найти четырёх человек, их госпитализировали в медучреждение. Однако другие американские СМИ эту информацию не подтверждают;
  • по предварительным данным, не менее 19 тел достали из реки Потомак;
  • президент США Дональд Трамп назвал случившееся «трагической случайностью»;
  • в ФБР заявили, что причиной катастрофы не был криминал или терроризм;
  • посольство РФ выясняет, не пострадали ли россияне в авиакатастрофе. По данным ТАСС, на борту упавшего самолёта были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Вадим Наумов и Евгения Шишкова.
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