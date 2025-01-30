Десятерых человек разыскивали сотрудники МЧС за три месяца в лесах Псковской области
Десять человек не смогли выбраться самостоятельно из леса в Псковской области за последние три месяца. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
В прошлом же году специалисты МЧС привлекались к поиску 52 человек. Живыми смогли выбраться 33.
Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин поблагодарил добровольцев за помощь в поиске людей.
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