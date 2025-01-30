Десятерых человек разыскивали сотрудники МЧС за три месяца в лесах Псковской области

12:47, 30 января 2025, ПАИ

Десять человек не смогли выбраться самостоятельно из леса в Псковской области за последние три месяца. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

В прошлом же году специалисты МЧС привлекались к поиску 52 человек. Живыми смогли выбраться 33.

Ранее сообщалось, что начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин поблагодарил добровольцев за помощь в поиске людей.