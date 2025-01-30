Всероссийскую гонку «Лыжня России» планируют перенести в Псковской области

12:11, 30 января 2025, ПАИ

Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» планируют перенести из-за отсутствия на территории Псковской области снежного покрова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Изначально гонку планировалось провести 8 февраля на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. «По «Лыжне России» думаем переносить. Ждём 3 февраля справку от гидрометцентра и будем принимать решение. Если снежного покрова не будет, то тогда мероприяте будет переноситься на 15 февраля», – заявила Галина Овсова.

Руководитель областного спорткомитета добавила, что таким же образом могут поступить ещё несколько регионов страны, где погодные условия не позволяют провести лыжную гонку. Отметим, что в Псковской области прошло два этапа регионального Кубка по лыжным гонкам. Второй этап пришлось перенести в Струги Красные, где на тот момент снег ещё был. Третий этап, который должен был впервые пройти на территории Псковского района, перенесли на неопределённый период.

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