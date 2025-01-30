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Каждый второй псковский родитель выпускника колледжа надеется, что ребёнок продолжит учёбу в вузе – опрос

В Пскове каждый второй опрошенный родитель выпускника колледжа надеется, что ребёнок продолжит учёбу в вузе, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Так, 33 % родителей рассказали, что их дети займутся поступлением летом, ещё 17 % мам и пап сообщили, что дети планируют подавать документы на заочную форму обучения в вузе, так как хотят совмещать учёбу с работой. 20 % родителей-респондентов заявили, что их дети не станут продолжать учёбу и сразу после колледжа выйдут на работу.

При выборе колледжа каждый третий родитель ориентируется на интересы и пожелания ребёнка. Ещё 20 % опрошенных отцов и матерей принимают во внимание востребованность профессии на рынке труда, а для 11 % основным фактором для принятия решения являются преподавательский состав и качество обучения. На отзывы об учебном заведении и близком расположении колледжа к адресу проживания смотрят 8 % участников опроса. Место колледжа в рейтинге заведений среднего профессионального образования крайне важно для 7 % людей, также 6 % ориентируются на имидж колледжа. 5 % респондентов отдают предпочтение организациям на базе университета, так как планируют поступление в вуз. 4 % родителей обращают внимание на проходные баллы прошлых лет. Наличие общежития и программа обучения являются ключевыми факторами при выборе колледжа для 3 %.

Выбирая колледж, матери чаще ориентируются на отзывы выпускников, желание ребёнка и расположение образовательного учреждения. Отцы же обращают внимание на востребованность профессии, потенциальную зарплату, а также на преподавательский состав.

Напомним, что ПсковГУ открыл набор в новую школу первой помощи – занятия продлятся с 14 по 16 февраля.

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