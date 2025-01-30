ПсковГУ стал привлекательнее для абитуриентов – Наталья Ильина
Псковский государственный университет стал привлекательнее для абитуриентов, заявила ректор вуза Наталья Ильина, выступая с докладом в рамках парламентского часа на 41-й сессии Псковского областного Собрания депутатов сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.
«Изменения в образовательной политике повысили привлекательность ПсковГУ среди абитуриентов родного региона и ещё 81 субъекта Российской Федерации. Рост балла ЕГЭ, доли контрольных цифр приёма на 55%, числа целевиков этому подтверждение», – отметила она.
Отметим, что 77 % из общего числа студентов Псковской области получают высшее образование в ПсковГУ.
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