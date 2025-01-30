Екатерина Гончарова: Год защитника Отечества станет дополнительной возможностью для укрепления фундаментальных ценностей

15:16, 30 января 2025, ПАИ

Объявление 2025 года Годом защитника Отечества является своевременным и значимым шагом, заявила ПАИ врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Несмотря на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, отмечаемое в текущем году, данная инициатива выходит за рамки традиционных чествований героического подвига наших предков и в том числе направлена на укрепление социальной сплоченности и патриотического духа в обществе. Во всех регионах Российской Федерации, и в частности в Псковской области, на постоянной основе ведётся работа по поддержке и чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников специальной военной операции», – отметила она.

При этом особое внимание сегодня уделяется в том числе поддержке семей участников СВО, подчеркнула Екатерина Гончарова. В частности, в России создаётся комплексная система, включающая не только материальную помощь, но и психологическую реабилитацию, профессиональную переподготовку и социальную адаптацию.

Год защитника Отечества, по мнению эксперта, станет дополнительной возможностью для укрепления фундаментальных ценностей: патриотизма, долга, чести и ответственности. «Образовательные и культурные мероприятия, посвящённые истории и героям Отечества на всех уровнях, послужат мощным инструментом в воспитании граждан, готовых служить Родине и защищать её интересы», – заключила Екатерина Гончарова.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.