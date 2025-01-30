В Пскове продолжается капремонт патологоанатомического отделения псковского филиала ПОКБ
В здании патологоанатомического отделения городского филиала Псковской областной клинической больницы продолжается ремонт. Заканчиваются работы по замене кровли вместе со стропильной системой и обработкой, сообщили ПАИ в медучреждении.
Специалисты проводят работы по замене электрокоммуникаций, канализации и водоснабжения. В здании осуществляется прокладка нового теплового контура. Рабочие производят утепление стен, облицовку фасадной стены и остальных стен отделения, устанавливают новую приточную вентиляцию.
Работы выполняют сотрудники административно-хозяйственной части больницы.
Напомним, ремонт здания начался в ноябре прошлого года.
Место появления тепличного комплекса для выращивания елей и сосен в Псковской области находится в стадии проработки
95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Нина Степанова из Островского района
В Пскове продолжается капремонт патологоанатомического отделения псковского филиала ПОКБ