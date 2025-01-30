Приговор по делу Александра Грацкого вынесут в Псковском городском суде 4 февраля

18:47, 30 января 2025, ПАИ

Прения сторон по уголовному делу бывшего заместителя главы администрации Пскова – бывшего начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого завершились в Псковском городском суде сегодня, 30 января. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, Александр Грацкий обвиняется по части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размере).

Суд удалился в совещательную комнату до 4 февраля в 10:00.

Отметим, Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки утром 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая 2024 года.

По версии следствия, в сентябре 2023 года 37-летний предприниматель, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Александру Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключённым между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Напомним, что Александр Грацкий в разное время работал в администрации Пскова в должностях замначальника УГХ, начальника УГХ. Осенью 2023 года его назначили заместителем главы администрации Пскова с совмещением должности начальника УГХ городской администрации.