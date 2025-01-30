Пенсионерка с седыми длинными волосами пропала в Пскове
83-летняя женщина пропала в Пскове. С 28 января ушла из дома и не вернулась, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы женщины: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые, длинные волосы. Во что была одета, неизвестно.
Ранее сообщалось, что 76-летний пропал в деревне Поярково Пыталовского муниципального округа.
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