Пенсионерка с седыми длинными волосами пропала в Пскове

23:26, 30 января 2025, ПАИ

83-летняя женщина пропала в Пскове. С 28 января ушла из дома и не вернулась, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, седые, длинные волосы. Во что была одета, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 76-летний пропал в деревне Поярково Пыталовского муниципального округа.