Россельхознадзор констатировал рост фальсификации молока и мёда
Россельхознадзор констатировал рост фальсификации молока и мёда в 2024 году, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Доля некачественных товаров среди всей исследованной молочной продукции в РФ выросла с 12,04% в 2023 году до 13,09% в 2024 году. Соотношение фальсификата в мёде в РФ увеличилось с 7,66 до 8,27% в 2024 году.
По мясной продукции ситуация улучшилась. За 2024 год специалисты обнаружили 14,47% образцов с признаками фальсификата — в 2023 году их было 16,14%.
Ранее об изменении цен на молочные продукты в Псковской области рассказали специалисты.
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