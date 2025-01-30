Об изменении цен на молочные продукты в Псковской области рассказали специалисты
О самых подорожавших и подешевевших с 20 по 27 января молочных продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности подорожало на 3,06 %, сметана – на 2,39 % и маргарин – на 1,4 %.
Некоторое снижение можно заметить в ценах на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5–3,2 % жирности, а конкретно – на 1,65 %.
Напомним, что в декабре прошлого года ФАС организовала проверки в отношении российских производителей сливочного масла, однако никаких признаков картельного сговора обнаружено не было.
В скором времени ведомство проведёт проверку цен на маргарин, майонез, пищевую соль и подсолнечное масло.
Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших с 20 по 27 января продуктах в Псковской области. Первое место по высокому ценнику заняла вермишель – она выросла в цене на 5,67 %.
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