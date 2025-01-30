Об изменении цен на молочные продукты в Псковской области рассказали специалисты

14:56, 30 января 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших с 20 по 27 января молочных продуктах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности подорожало на 3,06 %, сметана – на 2,39 % и маргарин – на 1,4 %.

Некоторое снижение можно заметить в ценах на молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5–3,2 % жирности, а конкретно – на 1,65 %.

Напомним, что в декабре прошлого года ФАС организовала проверки в отношении российских производителей сливочного масла, однако никаких признаков картельного сговора обнаружено не было.

В скором времени ведомство проведёт проверку цен на маргарин, майонез, пищевую соль и подсолнечное масло.

Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших с 20 по 27 января продуктах в Псковской области. Первое место по высокому ценнику заняла вермишель – она выросла в цене на 5,67 %.