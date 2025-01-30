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Экономика

Псковская область вошла в топ-5 покупателей газосиликатных блоков в Белоруссии

​По итогам 2024 года Псковская область вошла в топ-5 покупателей газосиликатных блоков в Белоруссии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

В пятерку крупнейших импортеров стройматериалов вошли также участники торгов из Московской, Смоленской, Ленинградской и Нижегородской областей.

Речь об итогах прошлого года шла на презентации возможностей БУТБ для деловых кругов Псковской области на конференции «Актуальные вопросы развития сотрудничества и формирования новых кооперационных связей между Белоруссией и Псковской областью в 2025 году», которая прошла в Великих Луках.

Мероприятие, организованное Торгово-промышленной палатой Псковской области и Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты, подразумевало проведение и B2B-переговоров, по результатам которых достигнуты договоренности об аккредитации на БУТБ нескольких предприятий региона, заинтересованных в реализации и покупке товаров на площадке биржи. Это увеличит объём биржевого товарооборота Белоруссии и Псковской области.

«Год только начался, а псковские предприятия уже активно включились в работу и совершили шесть сделок по покупке газосиликатных блоков и керамического кирпича. С одной стороны, это свидетельствует о наличии спроса на белорусские стройматериалы, а с другой – о востребованности биржевого механизма как инструмента внешнеторговой деятельности», – отметили в пресс-службе биржи.

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