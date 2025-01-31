Почти 50 % псковичей нашли баланс между личной жизнью и работой

11:50, 31 января 2025, ПАИ

46 % опрошенных псковичей смогли найти баланс между личной жизнью и работой, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Женщины-респонденты чаще мужчин высказывались, что им удалось соблюсти баланс между работой и личной жизнью: 47 % против 43 % соответственно. Также каждый второй в возрасте до 35 лет нашёл золотую середину между рабочими задачами и личными делами, а у людей старше это получается куда реже.

Приоритет работе в основном отдают мужчины: 42 % мужских голосов против 38 % женских. К ним же относятся псковичи от 35 до 45 лет и те люди, чья зарплата выходит за рамки ста тысяч рублей в месяц: 49 % и 48 % соответственно.

Ранее сообщалось, что 28 % опрошенных мужчин и 21 % женщин из Пскова признают карьерные успехи своего партнёра, а также считают себя одинаково успешными.