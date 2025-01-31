Размытую дорогу восстанавливают в Дновском округе

11:57, 31 января 2025, ПАИ

Восстановительные работы ведутся на размытой дороге в Дновском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

«Из-за аномально теплой погоды ряд автомобильных дорог на территории Дновского муниципального округа, в том числе региональных, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии», – отметил он.

В частности, из-за распутицы сегодня, 31 января, было приостановлено автобусное сообщение на Искру. Эта автодорога является дорогой регионального значения, уточнил Михаил Шауркин.

«Уже сейчас дорожные службы «Псковавтодора» приступили к восстановительным работам», – отметил он.

Ранее сообщалось, что тракторам и грузовикам запретили ездить в Куньинском районе до 2 февраля.