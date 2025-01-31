Размытую дорогу восстанавливают в Дновском округе
Восстановительные работы ведутся на размытой дороге в Дновском муниципальном округе, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
«Из-за аномально теплой погоды ряд автомобильных дорог на территории Дновского муниципального округа, в том числе региональных, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии», – отметил он.
В частности, из-за распутицы сегодня, 31 января, было приостановлено автобусное сообщение на Искру. Эта автодорога является дорогой регионального значения, уточнил Михаил Шауркин.
«Уже сейчас дорожные службы «Псковавтодора» приступили к восстановительным работам», – отметил он.
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