Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

70% псковских компаний принимают выпускников колледжей на работу без опыта

70 % опрошенных компаний Пскова принимают выпускников колледжей на работу без опыта, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Зачастую выпускников ставят на позиции кассиров, продавцов или сотрудников склада. Наиболее лоялен к молодым специалистам крупный бизнес: почти 90 % компаний, штат которых превышает тысячу человек, берут на работу только что выпустившихся людей. Банки, компании сферы сбыта и производственники чаще остальных предприятий готовы трудоустраивать специалистов, которые получили среднее специальное образование.

35 % респондентов – выпускников колледжей рассказали, что после окончания учёбы смогли устроиться на работу по специальности, а ещё 25 % трудоустроились в смежных сферах. 40 % участников опроса трудятся в сферах, не имеющих отношения к освоенной в колледже профессии. По их словам, приобретённая ими профессия либо опасна для здоровья, либо ушла с рынка. Также многие отвечают, что специальность перестала им нравиться.

Напомним, что доля недовольных подготовкой молодых специалистов работодателей из СЗФО сократилась на 17 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 января 2025

Итоги конкурса сочинений «Без срока давности» подвели в Пскове
31 января 2025

70% псковских компаний принимают выпускников колледжей на работу без опыта
31 января 2025

До +4 градусов, налипание снега на провода и дождь прогнозируют в Псковской области 1 февраля
31 января 2025

В Пскове заранее начали подготовку к весенней уборке
31 января 2025

Размытую дорогу восстанавливают в Дновском округе
31 января 2025

Новый выпуск программы «Внимание, дети!» будет посвящён умению разговаривать с детьми
31 января 2025

Почти 50 % псковичей нашли баланс между личной жизнью и работой
31 января 2025

95-летие отмечает Псковский медицинский колледж

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...