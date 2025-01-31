70% псковских компаний принимают выпускников колледжей на работу без опыта

12:38, 31 января 2025, ПАИ

70 % опрошенных компаний Пскова принимают выпускников колледжей на работу без опыта, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Зачастую выпускников ставят на позиции кассиров, продавцов или сотрудников склада. Наиболее лоялен к молодым специалистам крупный бизнес: почти 90 % компаний, штат которых превышает тысячу человек, берут на работу только что выпустившихся людей. Банки, компании сферы сбыта и производственники чаще остальных предприятий готовы трудоустраивать специалистов, которые получили среднее специальное образование.

35 % респондентов – выпускников колледжей рассказали, что после окончания учёбы смогли устроиться на работу по специальности, а ещё 25 % трудоустроились в смежных сферах. 40 % участников опроса трудятся в сферах, не имеющих отношения к освоенной в колледже профессии. По их словам, приобретённая ими профессия либо опасна для здоровья, либо ушла с рынка. Также многие отвечают, что специальность перестала им нравиться.

Напомним, что доля недовольных подготовкой молодых специалистов работодателей из СЗФО сократилась на 17 %.