Более 60% жителей Пскова довольны своей карьерой

14:56, 31 января 2025, ПАИ

63 % опрошенных псковичей рассказали, что довольны своей карьерой, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Больше всего удовлетворённых своим профессиональным развитием оказалось в Красноярске, Челябинске и Самаре: 80 %, 71 % и 70 % соответственно.

Также, согласно данным опроса, 70 % жителей СЗФО и 72 % россиян существенно увеличили свой доход в прошлом году, однако чаще остальных об этом заявляли горожане Краснодара, Воронежа и Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что за последний год предложения по зарплате в Псковской области выросли на 20 %, а некоторые из региональных компаний стали на 17 % чаще предлагать заработную плату, превышающую рыночный уровень.