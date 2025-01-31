Более 60% жителей Пскова довольны своей карьерой
63 % опрошенных псковичей рассказали, что довольны своей карьерой, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.
Больше всего удовлетворённых своим профессиональным развитием оказалось в Красноярске, Челябинске и Самаре: 80 %, 71 % и 70 % соответственно.
Также, согласно данным опроса, 70 % жителей СЗФО и 72 % россиян существенно увеличили свой доход в прошлом году, однако чаще остальных об этом заявляли горожане Краснодара, Воронежа и Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что за последний год предложения по зарплате в Псковской области выросли на 20 %, а некоторые из региональных компаний стали на 17 % чаще предлагать заработную плату, превышающую рыночный уровень.
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