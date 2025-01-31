Приоритетную задачу в Год защитника Отечества обозначила Надежда Васильева

16:27, 31 января 2025, ПАИ

Приоритетную задачу в Год защитника Отечества обозначила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

«Самая главная задача фонда «Защитники Отечества» в этом году – продолжить комплекс мероприятий, который поможет нашим защитникам, нашим ветеранам вернуться в мирную жизнь», – отметила она.

Сейчас фонд решает насущные проблемы бойцов, напомнила эксперт. В частности, участники СВО проходят лечение в ведущих медицинских центрах страны. Им оказывается помощь в протезировании, реабилитации. Всё это только часть большой работы, которая ведётся в интересах ветеранов, подчеркнула Надежда Васильева.

«Год защитника Отечества пришёл на смену Году семьи в России, подчеркивая неразрывную связь между семейными ценностями и героическим служением Родине, но для нас Год семьи не заканчивается, так как забота о семьях ветеранов СВО – одна из наших приоритетных задач», – заключила она.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.