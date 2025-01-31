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Общество

Стало известно, сколько в Псковской области будут платить за один день больничного

В этом году размер пособия по временной нетрудоспособности в Псковской области составит до 5,6 тысячи рублей в день, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

В 2025 году больничный будет оплачиваться до 5 673 рубля в день. Фото: ПАИ

Сумма пособия за больничный рассчитывается из среднего заработка за два предыдущих года. Размер выплат зависит от страхового стажа и размера заработной платы. «При стаже менее пяти лет – это 60 %, от пяти до восьми лет – 80 %, а от восьми лет и более – 100 %», – отметили в пресс-службе.

Максимальный размер пособия в месяц при рабочем стаже от восьми лет – 172,4 тысячи рублей. В случае если заработок ниже минимального размера оплаты труда или страховой стаж меньше шести месяцев, средний дневной заработок рассчитают с учётом МРОТ.

Напомним, что с 1 января 2025 года МРОТ составляет 22 440 рублей.

Добавим, что по возникшим вопросам граждане могут обратиться в Социальный фонд России по Псковской области с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00 и в пятницу с 8:30 до 15:30 по телефону 8-800-100-00-01.

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Стало известно, сколько в Псковской области будут платить за один день больничного

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