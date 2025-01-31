В Псковском медицинском колледже начали готовить инструкторов по оказанию первой медпомощи

17:36, 31 января 2025, ПАИ

Обучение 35 будущих преподавателей первой медпомощи по программе «Методика обучения оказанию первой помощи» началось в Псковском медицинском колледже. Курс стартовал 27 января. Об этом рассказала директор медицинского колледжа Татьяна Егорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Обучение проходит в рамках реализации региональной программы «Организация массового обучения населения Псковской области оказанию первой помощи», отметила она.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в регионе ведётся работа по обучению жителей навыкам оказания первой помощи. «Всего в регионе необходимо обучить около 160 тысяч человек навыкам оказания первой помощи», – отметила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Добавим, что в Псковской области уже есть организации, которые проводят обучение первой помощи, такие как Красный Крест, центр «Воин» и «Волонтёры-медики».