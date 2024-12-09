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Политика

Координационно-методический центр по первой помощи создадут в Псковской области

В правительстве Псковской области прошло заседание межведомственной группы, посвящённое улучшению системы оказания первой помощи. Заседание состоялось под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Координационно-методический центр по первой помощи создадут в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По поручению президента в регионе ведётся работа по обучению населения навыкам оказания первой помощи. Псковский и Великолукский медицинские колледжи провели переподготовку преподавателей по программе «Методика обучения оказанию первой помощи». Теперь на базе колледжей будут готовить инструкторов по первой помощи. «Всего в регионе необходимо обучить около 160 тысяч человек навыкам оказания первой помощи», – отметила Вера Емельянова.

В Псковской области уже есть организации, которые проводят обучение по первой помощи, такие как «Красный Крест», центр «Воин» и «Волонтёры-медики». Одним из требований Министерства здравоохранения является использование единого подхода к обучению.

Для этого на базе территориального центра медицины катастроф Псковской станции скорой медицинской помощи будет создан Координационно-методический центр по первой помощи. Он будет обеспечивать применение единых образовательных программ, заниматься межведомственным взаимодействием всех организаций, занимающихся обучением первой помощи, а также разрабатывать критерии оценки качества подготовки, – рассказала секретарь межведомственной рабочей группы Елена Либер.

Ранее сообщалось, что псковичи стали участниками проекта «Первая помощь каждому».

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