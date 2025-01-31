Юрий Ильин участвует в II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» в Казани

21:31, 31 января 2025, ПАИ

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин участвует в II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» в Казани, который проводится по поручению президента Владимира Путина. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Участники обсуждали конкретные шаги и стратегии для улучшения качества жизни в городах и посёлках, включая инфраструктуру и внедрение современных технологий для создания комфортной и безопасной городской среды.

«Побывали в жилом комплексе «Салават Купере», нас познакомили с уникальной территорией, с природной, культурной и исторической ценностью – государственным заказником, включающим Большое Голубое озеро, посетили самый большой в Татарстане детский парк «Елмай» и другие объекты. Каждый объект по-своему уникален и интересен, что-то из увиденного возьму на заметку для практического использования на территории нашего округа», – отметил Юрий Ильин.

В форуме принимают участие представители 89 регионов страны. Он стал важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения. Тема «Комфортная среда для жизни» собрала широкий круг участников – глав муниципалитетов со всей России, представителей федеральных и региональных органов власти, архитекторов, проектировщиков, градостроителей.

Ранее сообщалось, что глава Псковского района Наталья Фёдорова также стала участницей форума и поделилась своими впечатлениями от поездки.