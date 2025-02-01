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Общество

180 мест падения самолётов ВОВ установили на территории Псковской области

180 мест падения самолётов в Великую Отечественную войну было установлено на территории современной Псковской области. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

«Сегодняшняя история относится к боевым действиям 3-го Прибалтийского фронта. Прорыв «Пантеры» был невозможен без предварительного ослабления противника. Важнейшую роль в этом играла авиация. Летом 1944 года наши самолёты активно атаковали колонны вражеской техники в тылу и стационарные позиции. Немецкая авиация и зенитная артиллерия всей Великой Отечественной войны оставались одним из козырей фашистов. Есть данные, что в боях при освобождении Псковской области было потеряно около 600 наших самолётов. В силу специфики местности они часто падали в глухих лесах и болотах. Члены экипажей становились пропавшими без вести. Многие из них так никогда и не были обнаружены», – отметил глава региона.

При этом найденные машины помогали спустя годы узнавать о подвиге лётчиков. Например, в 1959 году в Островском районе случайно при проведении мелиоративных работ был обнаружен самолёт Ил-2. В Псковском музее-заповеднике хранится фрагмент его винта. В кабине были найдены останки членов экипажа и их личные вещи. По ним удалось восстановить личности пилота и воздушного стрелка. Это был Михаил Корж и Влас Погребенко из Новопсковского района Луганской области.

Михаил Ведерников уточнил, что Новопсков был так назван именно в честь Псковского кирасирского полка, который был там расквартирован в XIX веке. «В июле 1944 года экипаж участвовал в Псковско-Островской наступательной операции, 22 июля их самолёт был сбит немецкими истребителями. Все обнаруженные данные были переданы в музей. Начальник отдела истории Великой Отечественной войны Евгений Смирнов и его коллеги сделали всё, чтобы найти родственников погибших. Статья о лётчиках была опубликована в «Псковской правде», потом в центральных и республиканских газетах. И случилось чудо: родные с другого конца страны увидели публикацию и написали в ответ, а затем приехали на место захоронения», – подчеркнул губернатор.

Ещё один экипаж той же авиационной дивизии, сбитый на несколько дней раньше, был найден поисковиками только в 2021 году. Фрагменты штурмовика Ил-2 были подняты с восьмиметровой глубины из болота в Пыталовском районе. Удалось установить и экипаж этого самолёта: в нём оказались Леван Чанкотадзе и Фёдор Зимин. Спустя 78 лет останки героев были переданы на их родину – в Грузию и город Ковров.

«И сегодня эта работа продолжается, поисковыми отрядами установлено 180 мест падения самолётов на территории современной Псковской области. Из нмх поднято меньше половины. Благодарю сотрудников нашего музея, поисковые отряды и всех неравнодушных людей, которые помогают героям прошлого вернуться из неизвестности. Мы всегда будем помнить подвиг поколения победителей», – заключил Михаил Ведерников.

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