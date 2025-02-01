Победителей конкурса самодельных открыток определяют в «Михайловском»

15:40, 01 февраля 2025, ПАИ

К определению победителей традиционного конкурса самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» приступили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На суд музейного жюри, в состав которого вошли два профессиональных художника, поступило без малого двести работ из многих регионов России. Среди участников конкурса особенно много взрослых и детей из различных населённых пунктов Республики Татарстан и Пермского края, из городов Вольска и Талицы Саратовской и Свердловской областей соответственно, из посёлка Чертково Ростовской области. Наш регион на конкурсе этого года представлен 12 открытками, которые пришли в музей из Великих Лук, Невеля, Пушкинских Гор, но более всего – из старинного, впервые упоминаемого в берестяной новгородской грамоте 1180–1200 годов села Ашево на территории современного Бежаницкого района. От жителей Ашева – членов известной в области многодетной и очень активной семьи Катковых – на конкурс поступило в общей сложности восемь самодельных открыток.

Полные списки участников традиционного художественного соревнования уже опубликованы на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Конкурсы → 2025 → «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Ежегодный конкурс новогодней и рождественской открытки».

Решение жюри о победителях будет объявлено после 5 февраля, уточнили в музее. По условиям конкурса лучшие открытки войдут в состав специальной экспозиции в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Не исключено, что наиболее выразительные и яркие работы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».