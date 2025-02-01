Тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Вадима Наумова нашли
Тело погибшего в авиакатастрофе российского фигуриста Вадим Наумова нашли, пишет ТАСС.
Вместе с Наумовым погибла Евгения Шишкова, тело которой обнаружили ранее. Наумов с Шишковой являются чемпионами мира в парном катании.
Мать спортсмена Ия Наумова сообщила, что похороны пройдут в Бостоне.
Напомним, что в США 30 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk и упал в реку. Происшествие случилось вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени.
Комментарии: 0 Обсудить >>>