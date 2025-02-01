Тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Вадима Наумова нашли

23:18, 01 февраля 2025, ПАИ

Тело погибшего в авиакатастрофе российского фигуриста Вадим Наумова нашли, пишет ТАСС.

Вместе с Наумовым погибла Евгения Шишкова, тело которой обнаружили ранее. Наумов с Шишковой являются чемпионами мира в парном катании.

Мать спортсмена Ия Наумова сообщила, что похороны пройдут в Бостоне.

Напомним, что в США 30 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk и упал в реку. Происшествие случилось вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени.