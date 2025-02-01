Легкоатлет Данил Лысенко установил рекорд по количеству побед на турнире «Битва полов»

23:47, 01 февраля 2025, ПАИ

Легкоатлет Данил Лысенко третий раз подряд одержал победу на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов», который прошёл в Москве, сообщает ВФЛА.

Он преодолел высоту 2,29 метра. На втором месте лучшая легкоатлетка страны прошлого года Мария Кочанова (1,95 м), а на третьем – Кристина Королёва (1,95 м).

В рамках турнира использовалась таблица подсчёта очков Божидара Спириева, которая позволяет сравнивать результаты женского и мужского зачётов. Лысенко опередил Кочанову и Королеву по меньшему количеству затраченных попыток на последней высоте.

Напомним, что четвёртое место в женском зачёте соревнований заняла псковичка Наталья Спиридонова. Она уступила занявшей третье место белорусской спортсменке Карине Демидик лишь по попыткам.

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