Снег и до +1 градуса ожидается в Псковской области сегодня

09:41, 02 февраля 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки, местами умеренные в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха по области в течение суток составит от –3 до +1 градуса. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что с середины следующей недели в Псковской области ночные температуры могут опуститься от –5 до –10 градусов. Также прогнозируется восстановление снежного покрова, однако его высота не превысит нескольких сантиметров.