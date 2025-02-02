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Общество

Снег и до +1 градуса ожидается в Псковской области сегодня

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 2 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют небольшие осадки, местами умеренные в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха по области в течение суток составит от –3 до +1 градуса. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что с середины следующей недели в Псковской области ночные температуры могут опуститься от –5 до –10 градусов. Также прогнозируется восстановление снежного покрова, однако его высота не превысит нескольких сантиметров.

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Снег и до +1 градуса ожидается в Псковской области сегодня
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